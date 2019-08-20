Их изъяли у уличных торговцев

Их изъяли у уличных торговцевВо Владимире уничтожили 873 килограмма томатов, которых изъяли у уличных торговцев. Об этом сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.Продукция без маркировки и необходимых сопроводительных документов обнаружилась во время рейда специалистов Россельхознадзора и прокуратуры в местах несанкционированной торговли.Запрещенную к ввозу в нашу страну продукцию изъяли и уничтожили механическим способом на полигоне твердых-бытовых отходов.