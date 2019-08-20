20.08.2019

2019-08-20 12:40:22

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (30(9679) от 20 августа 2019 года).

ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Любой житель России может заказать юридически значимые документы в электронном виде. Основными целями работы Единого портала государственных услуг «Госуслуги» являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 9 августа 2018 г. назначены: Читайте на странице 2.



ПУТЬ НАДЕЖДЫ

Ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Надежда Никаноровна ПОКИДЫШЕВА отметила своё девяностопятилетие. Продолжение на странице 2.



«ЭТИ ХОСТЕЛЫ НАС ДОСТАЛИ!»

Поводом для этого рейда стали обращения москвичей, жителей огромного дома № 25 на Перервинском бульваре, к депутату Мосгордумы, председателю Комиссии по безопасности Инне Святенко. Москвичи жаловались: с тех пор, как в доме появилось сразу несколько хостелов, со спокойной жизнью им пришлось распрощаться. Читайте на странице 3.



ТАК ЛИ ЭТО ПРОСТО?

По итогам минувшего года лучшим сотрудником подразделений по вопросам миграции был признан майор полиции Дмитрий РОГОВОЙ — старший инспектор ОВМ УВД по Западному административному округу. Подробности читайте на странице 4.



ДОБРО КАК НОРМА ЖИЗНИ

Нужно ценить жизнь. К сожалению, об этой аксиоме мы вспоминаем лишь в критические моменты. Пассажир метро Павел Курячкин почувствовал, как гаснет свет в его глазах. Но и в подобной ситуации можно рассчитывать на спасение. Продолжение на странице 4.



А МИМО ПРОЛЕТАЮТ ПОЕЗДА

В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел члены Общественного совета при УВД на Московском метрополитене Игорь БУРДУЖУК и Виктория МАРЦИНКОВСКАЯ провели проверку комнат полиции на новых станциях «Филатов луг» и «Прокшино» Сокольнической линии столичного метро. Читайте на странице 4.



ЧИТАТЬ И ПЕРЕЧИТЫВАТЬ СКРИЖАЛИ

Воровать — это хорошо или плохо? Что за вопрос, удивится читатель? Да любой мало-мальски совестливый человек сразу «срежет» — это плохо, чрезвычайно плохо, омерзительно плохо. Подробности читайте на странице 5.



ОСТАВИЛИ БЕЗ ЖИЛЬЯ

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве и покушении на мошенничество, повлёкшее лишение граждан прав на жилые помещения. Читайте на странице 5.



«УВЕРЕННЫЕ В СЕБЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Так характеризует сослуживцев подполковник юстиции Дмитрий ПЕТРУШИН. Продолжение на страницах 6-7.



ВОЗЬМУТ ЛЮБОЙ СЛЕД

Осенью прошлого года УВД по ВАО переехало в новое здание. В его просторных помещениях разместился и Экспертно-криминалистический центр. Сотрудники подразделения получили новую технику, лаборатории, а вместе с ними больше возможностей оказывать помощь следствию и дознанию в раскрытии преступлений. Читайте на странице 7.



БЫТЬ СИЛЬНЫМИ!

Степан Харитонович Зайцев родился 10 мая 1918 года в деревне Савостино Смоленской губернии. В сентябре 1938 года был призван в Красную Армию. В августе 1939 года после окончания курсов младших командиров принял участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол. Великую Отечественную войну встретил в приграничном районе Западной Украины. Продолжение на странице 8.



СТАТСКИЙ СОВЕТНИК ПОЗДНЯКОВ

Среди московских обер-полицмейстеров встречались разные люди. Одни были яркими личностями, талантливыми администраторами, оставившими заметный след не только в истории Москвы, но и во всей России. Читайте на странице 9.



НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ

Цифровые технологии окончательно и бесповоротно изменили нашу жизнь. Во многом прогресс привнёс удобство и комфорт. Теперь можно распоряжаться своими капиталами в смартфоне, оформить кредит, не выходя из дома, или за пару кликов сделать денежный перевод. Читайте на странице 11.



УБЕЙТЕ ЕЁ ПОСКОРЕЕ

Предсказуемым финалом завершилось заседание в Солнцевском районном суде: обвиняемая в приготовлении заказного убийства Наталья Бекасова после оглашения приговора была тут же взята под стражу. Подробности читайте на странице 11.



ВОРОВАТЬ ТАК МИЛЛИАРДЫ

В Останкинском районном суде столицы завершилось слушание уголовного дела о крупнейшей растрате с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказалась председатель правления одного из коммерческих банков 41­летняя москвичка Ирина Шабалина. Читайте на странице 11.



КУРСКАЯ БИТВА

23 августа является Днём воинской славы России, связанным с разгромом советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание «Город воинской славы». Подробности читайте на страницах 12-13.



КОНЕЦ ПУТИ БЫЛ ТАК ПЕЧАЛЕН

Валерий Воронин — один из лучших футболистов своего поколения. Родился в 1939 году в Москве, трагически погиб в 1984. Мастер спорта международного класса (1964), заслуженный мастер спорта СССР (1966). Читайте на странице 14.



О САМОМ НИЩЕМ, ПОДИ Ж ТЫ, ПОМНИТ МОСКВА

Неподалёку от Спасских ворот привлекает внимание прохожих оригинальная по неправильности постройки, вычурности, пестроте и затейливости украшений церковь, весьма важная в историческом отношении. Это Покровский собор. Продолжение на странице 14.



АЛЕКСАНДР ГОЛОБОРОДЬКО: «ТЕАТР — ЭТО МОЙ ДОМ, МОЙ СМЫСЛ И ГРОМАДНАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ…»

В прошлом году Александр Александрович ГОЛОБОРОДЬКО отпраздновал свой восьмидесятилетний юбилей. Кроме коллег и друзей, актёра поздравили министр культуры России и мэр Москвы. Народный артист РСФСР, кавалер ордена Почёта, актёр всё так же востребован, любим своей семьей и как никто другой служит примером преданности актёрской профессии для новых поколений артистов… Подробнее на странице 15.



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