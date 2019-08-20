Супруга певца Мария перестала скрывать свои романтические отношения с новым избранником. Жена Андрея Григорьева-Апполонова вместе с баскетболистом Андреем Зубковым отправились на отдых.

Супруга певца Марияперестала скрывать свои романтические отношения с новым избранником. ЖенаАндрея Григорьева-Апполонова вместе с баскетболистом Андреем Зубковым отправились на отдых.Мария с любовником наслаждаются обществом друг друга в романтическомпутешествии. Подробностями поделились в окружении пары."Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному паркуКалифорнии, погуляли на Таймссквер… А затем уехали в Малибу, где отпраздновалидень рождения Андрея. Ему исполнилось 28", – цитирует инсайдера. Примечательно, что ниспортсмен, ни супруга Андрея Григорьева-Апполонова свои отношения от публики нескрывают.Они встречаются уже несколько месяцев. "Мы как черное и белое. Только я —белое, ты – черное", – подписал Зубков совместный с Марией снимок на своей страницев Instagram. На фото пара выглядит счастливой.Напомним, в начале августа солист "Иванушек"рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой. признался, что их чувства за последние пару лет остыли. Однакобывшие влюбленные не торопятся расторгать брак официально.По словам , они с Марией решиливременно пожить отдельно, чтобы разобраться в своих отношениях. "Мы с Машейрешили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместнойжизни!..", – сообщил ранее артист. У певца с женой есть двое сыновей.