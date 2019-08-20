Супруга певца Мария
перестала скрывать свои романтические отношения с новым избранником. Жена
Андрея Григорьева-Апполонова вместе с баскетболистом Андреем Зубковым отправились на отдых.
Супруга певца Мария
перестала скрывать свои романтические отношения с новым избранником. Жена
Андрея Григорьева-Апполонова вместе с баскетболистом Андреем Зубковым отправились на отдых.
Мария с любовником наслаждаются обществом друг друга в романтическом
путешествии. Подробностями поделились в окружении пары.
"Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку
Калифорнии, погуляли на Таймссквер… А затем уехали в Малибу, где отпраздновали
день рождения Андрея. Ему исполнилось 28", – цитирует инсайдера. Примечательно, что ни
спортсмен, ни супруга Андрея Григорьева-Апполонова свои отношения от публики не
скрывают.
Они встречаются уже несколько месяцев. "Мы как черное и белое. Только я —
белое, ты – черное", – подписал Зубков совместный с Марией снимок на своей странице
в Instagram. На фото пара выглядит счастливой.
Напомним, в начале августа солист "Иванушек"
рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой. признался, что их чувства за последние пару лет остыли. Однако
бывшие влюбленные не торопятся расторгать брак официально.
По словам , они с Марией решили
временно пожить отдельно, чтобы разобраться в своих отношениях. "Мы с Машей
решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной
жизни!..", – сообщил ранее артист. У певца с женой есть двое сыновей.