Пять лет без горячей воды живут собственники квартир одного из домов на улице Нахимова в Мурманске. Дело в том, что старый бойлер давно вышел из строя, а установить новый нет возможности. В свою очередь управляющая компания утверждает, что проблема с бойлером – это ответственность собственников квартир.

Пять лет без горячей воды живут собственники квартир одного из домов на улице Нахимова в Мурманске. Дело в том, что старый бойлер давно вышел из строя, а установить новый нет возможности. В свою очередь управляющая компания утверждает, что проблема с бойлером – это ответственность собственников квартир.Отчаявшиеся жители обратились за помощью к общественную организацию "Комитет городского развития". Как сообщила в беседе с ГТРК "Мурман" координатор общественного движения Татьяна Ковалева, проблемы ей близка, так как в этом доме она прожила без малого 20 лет. "И вот, шла мимо, поздоровалась с соседями, а они стали жаловаться: "Пять лет без горячей воды. Я до сих пор прийти в себя не могу", — поделилась Татьяна Ковалева.Артем Кузьмин, также координирующий работу общественного движения "Городской комитет развития", утверждает, что, если большинство в доме проголосуют за самостоятельное приобретение бойлера, тогда решение будет считаться ликвидным. И можно будет открыть спецсчет и копить деньги на бойлер, соответственно сделать перерасчет по коммунальным платежам. Эти вопросы в обязательном порядке будут подниматься на встрече с представителями управляющей компании.