Дмитрий Борисов подключился к расследованию громкого убийства музыканта Михаила Круга. В студии ток-шоу Пусть говорят на Первом канале шоумен выслушал ключевых свидетелей нашумевшего преступления.

Дмитрий Борисов подключился к расследованию громкого убийствамузыканта Михаила Круга. В студии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом каналешоумен выслушал ключевых свидетелей нашумевшего преступления.Спустя 17 лет дело об убийстве Михаила Круга стало обрастатьновыми подробностями. Неожиданно в колонии "Полярная сова" отбывающийпожизненный срок бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеевпризнался, что якобы именно он убил короля русского шансона.В студии ток-шоу "Пусть говорят" выяснили, чточистосердечное признание Агеева не вяжется с материалами дела. По основнойверсии – Михаила Круга хотели ограбить: накануне артист получил солидныйгонорар за свой альбом "Исповедь". Отметим, что следователи не исключают, чтомузыкант был втянут в разборки криминальных авторитетов. Не секрет, что знаменитыйшансоньебыл тесно связан с криминальным миром.Бывший оперуполномоченный УБОП УВД по Тверской области АлександрРаченков в эфире ток-шоу "Пусть говорят" заявил, что преступники хорошоориентировались в доме Михаила Круга, более того, сторожевые собаки неотреагировали на проникновение чужих на территорию. Возможно, злоумышленникибыли лично знакомы с певцом. Меж тем, Родченков уверен, что убийство не былозаказным.К слову, сестра Михаила Круга Ольга Медведева отметила, что АлександраАгеева ранее не видела. В дом ее знаменитого брата он вхож не был.Также в студии "Пусть говорят" появился еще один свидетель.Землячка Михаила Круга – Галина Жевнова – хорошо знала Александра Агеева. Влихие 90-е бандит работал у нее телохранителем.Жевнова заявила, что Агеев не мог быть причастен к преступлению. В день смерти Круга, 1 июля 2002 года, Александр был у нее дома."В то лето Александр жил у меня на даче и в День города онбыл там. Никуда с дачи он не уезжал, мои показания есть", – сказала Галина.После женщина шокировала ведущего , заявив, чтосупруга Михаила Круга – Ирина – была лично знакома с Агеевым. Александр, по ее словам, даже был напоминках музыканта – сопровождал одного уважаемого в городе человека. Также Галина намекнула на причастность супруги к смерти шансонье."Мы были в Лазурном, Ирина Круг сидела за одним столом с ВеселовымАндреем. Кстати, она ему передала машину Круга после его смерти. Саша предложилмне поздороваться с Веселовым. На моих глазах Ирина обнималась с Агеевым", – сказалаГалина Жевнова в эфире .