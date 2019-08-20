Дмитрий Борисов подключился к расследованию громкого убийства
музыканта Михаила Круга. В студии ток-шоу Пусть говорят на Первом канале
шоумен выслушал ключевых свидетелей нашумевшего преступления.
Дмитрий Борисов подключился к расследованию громкого убийства
музыканта Михаила Круга. В студии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале
шоумен выслушал ключевых свидетелей нашумевшего преступления.
Спустя 17 лет дело об убийстве Михаила Круга стало обрастать
новыми подробностями. Неожиданно в колонии "Полярная сова" отбывающий
пожизненный срок бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев
признался, что якобы именно он убил короля русского шансона.
В студии ток-шоу "Пусть говорят" выяснили, что
чистосердечное признание Агеева не вяжется с материалами дела. По основной
версии – Михаила Круга хотели ограбить: накануне артист получил солидный
гонорар за свой альбом "Исповедь". Отметим, что следователи не исключают, что
музыкант был втянут в разборки криминальных авторитетов. Не секрет, что знаменитый
шансонье
был тесно связан с криминальным миром.
Бывший оперуполномоченный УБОП УВД по Тверской области Александр
Раченков в эфире ток-шоу "Пусть говорят" заявил, что преступники хорошо
ориентировались в доме Михаила Круга, более того, сторожевые собаки не
отреагировали на проникновение чужих на территорию. Возможно, злоумышленники
были лично знакомы с певцом. Меж тем, Родченков уверен, что убийство не было
заказным.
К слову, сестра Михаила Круга Ольга Медведева отметила, что Александра
Агеева ранее не видела. В дом ее знаменитого брата он вхож не был.
Также в студии "Пусть говорят" появился еще один свидетель.
Землячка Михаила Круга – Галина Жевнова – хорошо знала Александра Агеева. В
лихие 90-е бандит работал у нее телохранителем.
Жевнова заявила, что Агеев не мог быть причастен к преступлению. В день смерти Круга, 1 июля 2002 года, Александр был у нее дома.
"В то лето Александр жил у меня на даче и в День города он
был там. Никуда с дачи он не уезжал, мои показания есть", – сказала Галина.
После женщина шокировала ведущего , заявив, что
супруга Михаила Круга – Ирина – была лично знакома с Агеевым. Александр, по ее словам, даже был на
поминках музыканта – сопровождал одного уважаемого в городе человека. Также Галина намекнула на причастность супруги к смерти шансонье.
"Мы были в Лазурном, Ирина Круг сидела за одним столом с Веселовым
Андреем. Кстати, она ему передала машину Круга после его смерти. Саша предложил
мне поздороваться с Веселовым. На моих глазах Ирина обнималась с Агеевым", – сказала
Галина Жевнова в эфире .