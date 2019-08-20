Пинк вслед за Элтоном Джоном вступилась за герцога и герцогиню Сассекских. Певица призвала народ быть добрее к Меган Маркл и принцу Гарри.

Пинк вслед за Элтоном Джоном вступилась за герцога и герцогиню Сассекских.Певица призвала народ быть добрее к Меган Маркл и принцу Гарри.Поп-диву задел шквал критики, который обрушилсяна Сассексов. Британцы заплевали в соцсетях Меган Маркл и принца Гарри зато, что те в течение 11 дней совершили четыре полета после проведенной компаниипо защите экологии.Вслед за Элтоном Джоном, который вступился за монаршуючету от лица его "дорогого друга принцессы Дианы", Пинк опубликовала в Twitter свежийпост. Знаменитость усомнилась, что последовала бы столь негативная реакция,если бы на месте Меган Маркл был кто-то другой.Кроме того, Пинк призналась, что никогда не виделатакой жуткой массовой травли. Она призвала пользователей Сети быть болеесострадательными к Меган Маркл и принцу Гарри.Певицаотметила, что счастлива, что есть люди, вставшие на защиту герцога и герцогиниСассекских. "Это беспредел. Давайте быть немного добрее. Давайте покажем нашимдетям, что быть добрыми – это круто", – написала она.Какписали "Дни.ру", многие британцы недовольны закрытым крещением наследника и принца Гарри – Арчи, и нежелание его родителей сообщать именакрестных. Кроме того, поклонников королевской семьи возмутило поведение на Уимблдонском турнире, когда оназапретила себя снимать.