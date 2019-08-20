Пинк вслед за Элтоном Джоном вступилась за герцога и герцогиню Сассекских.
Певица призвала народ быть добрее к Меган Маркл и принцу Гарри.
Пинк вслед за Элтоном Джоном вступилась за герцога и герцогиню Сассекских.
Певица призвала народ быть добрее к Меган Маркл и принцу Гарри.
Поп-диву задел шквал критики, который обрушился
на Сассексов. Британцы заплевали в соцсетях Меган Маркл и принца Гарри за
то, что те в течение 11 дней совершили четыре полета после проведенной компании
по защите экологии.
Вслед за Элтоном Джоном, который вступился за монаршую
чету от лица его "дорогого друга принцессы Дианы", Пинк опубликовала в Twitter свежий
пост. Знаменитость усомнилась, что последовала бы столь негативная реакция,
если бы на месте Меган Маркл был кто-то другой.
Кроме того, Пинк призналась, что никогда не видела
такой жуткой массовой травли. Она призвала пользователей Сети быть более
сострадательными к Меган Маркл и принцу Гарри.
Певица
отметила, что счастлива, что есть люди, вставшие на защиту герцога и герцогини
Сассекских. "Это беспредел. Давайте быть немного добрее. Давайте покажем нашим
детям, что быть добрыми – это круто", – написала она.
Как
писали "Дни.ру", многие британцы недовольны закрытым крещением наследника и принца Гарри – Арчи, и нежелание его родителей сообщать имена
крестных. Кроме того, поклонников королевской семьи возмутило поведение на Уимблдонском турнире, когда она
запретила себя снимать.