Сделать прививки от гриппа 60 процентам жителей региона. О таких планах на прививочную компанию 2020-2021 годов объявил департамент здравоохранения области. От планов по вакцинации других

Сделать прививки от гриппа 60 процентам жителей региона. О таких планах на прививочную компанию 2020-2021 годов объявил департамент здравоохранения области. От планов по вакцинации других регионов эти показатели не отличаются. Прививать жителей области будут, в том числе, и от новой коронавирусной инфекции. Графики проведения вакцинации на уровне лечебных учреждений уже разработаны, по области сформированы 42 прививочные бригады. Прививочные кабинеты