Глава администрации города Владимира поручил городскому управлению архитектуры и строительства обеспечить ввод многоэтажки в микрорайоне Коммунар.
поручил городскому управлению архитектуры и строительства изыскать все возможные законные способы, чтобы обеспечить ввод многоэтажной жилой новостройки на улице Центральная, 19 в микрорайоне Коммунар.
Напомним, что новостройку в микрорайоне Владимира должны были сдать больше года назад. Но два лишних этажа стали препятствием к заселению новоселов. По словам экспертов, факт превышения этажности — одно из нарушений законодательства в сфере градостроительства, которые должныа ыявлять и пресекать инспекция государственного строительного надзора администрации Владимирской области.
Областная инспекция по охране объектов культурного наследия посчитала нужным снести два этажа здания, но на практике это сложно осуществить. Эксперты городского управления архитектуры и строительства считают, что оптимальным решением проблемы станет внесение изменений в постановление губернатора Владимирской области от 31.12.2010 № 1407, которым утверждены границы охранных зон, применительно к данному земельному участку в мкр. Коммунар. Для этого нужны согласование с областными властями, надзорными органами, в том числе федеральными.