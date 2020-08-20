Глава администрации города Владимира поручил городскому управлению архитектуры и строительства обеспечить ввод многоэтажки в микрорайоне Коммунар.

поручил городскому управлению архитектуры и строительства изыскать все возможные законные способы, чтобы обеспечить ввод многоэтажной жилой новостройки на улице Центральная, 19 в микрорайоне Коммунар.Напомним, что новостройку в микрорайоне Владимира должны были сдать больше года назад. Но два лишних этажа стали препятствием к заселению новоселов. По словам экспертов, факт превышения этажности — одно из нарушений законодательства в сфере градостроительства, которые должныа ыявлять и пресекать инспекция государственного строительного надзора администрации Владимирской области.Областная инспекция по охране объектов культурного наследия посчитала нужным снести два этажа здания, но на практике это сложно осуществить. Эксперты городского управления архитектуры и строительства считают, что оптимальным решением проблемы станет внесение изменений в постановление губернатора Владимирской области от 31.12.2010 № 1407, которым утверждены границы охранных зон, применительно к данному земельному участку в мкр. Коммунар. Для этого нужны согласование с областными властями, надзорными органами, в том числе федеральными.