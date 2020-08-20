Маршрут автопробега по территории России будет пролегать через города-герои и города воинской славы, такие как: Москва, Тула, Воронеж, Ростов-на-Дону, Калач-на-Дону, Волгоград...

В целях патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения в столице состоялся старт «Динамовского автопробега, Москва-Волгоград», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Маршрут автопробега по территории России будет пролегать через города-герои и города воинской славы, такие как: Москва, Тула, Воронеж, Ростов-на-Дону, Калач-на-Дону, Волгоград. Автопробег пройдет с 20 по 24 августа 2020 года. В ходе автопробега участники посетят места, где увековечена память исторических событий. В рамках мероприятия в каждом из городов они возложат цветы к мемориалам погибших солдат, а также проведут патриотические встречи с ветеранами и подрастающим поколением.В церемонии открытия приняли участие председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский, советник председателя общества «Динамо» Владимир Тимошин, герой России Андрей Мерзликин, заместитель председателя организации «Динамо-25» Константин Зайцев, заместитель председателя МГО ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев, а также ветераны и сотрудники спортивного общества «Динамо».Мероприятие открыл председатель спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский. «Наша задача, чтобы и участники, и принимающие стороны «напитались патриотизмом», вспомнили историю, поклонились местам боевой славы и тем, кому мы обязаны нашей мирной жизнью на земле. С самого своего рождения «Динамо» принимало активное участие в жизни страны, и мы продолжаем эти славные и боевые традиции», - отметил Анатолий Гулевский.Целью автопробега является сохранение памяти о подвиге Советского народа в годы войны и военно-патриотическое воспитание молодежи.После возложения цветов у Вечного огня на Поклонной горе почетные гости в своих приветствиях подчеркнули значимость происходящего мероприятия и пожелали участникам автопробега удачной дороги.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве