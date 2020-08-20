Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Слугу народа заподозрили в организации обнальной схемы с участием своей помощницы. Ущерб бюджету Москвы составил более двух миллионов рублей.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. "Слугу народа" в организации "обнальной" схемы с участием своей помощницы. Ущерб бюджету Москвы составил более двух миллионов рублей.В Московскую городскую думу Шереметьев попал благодаря так называемому умному голосованию блогера Алексея Навального. Суть заключалась в том, что избирателям предлагали голосовать за определенных представителей оппозиционных партий, включая КПРФ. Главные надежды Навальный и его несистемные либералы возлагали именно на столичное отделение компартии: в списке "умного голосования" 33 из 45 кандидатов были коммунистами.Среди них был и Олег Шереметьев. Фактически его депутатство в Мосгордуме – это продукт "УГ", ведь Навальный активно раскручивал кандидата-коммуниста, агитировал за него и указывал, как и где необходимо отдать ему голос.Но не прошло и года, как против Шереметьева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В четверг, 20 августа, об этом сообщило Главное следственное управление СК Москвы.По некоторым данным, Шереметьев вместе со своей помощницей "освоил" часть московского бюджета на более чем два миллиона рублей. Депутата заподозрили в том, что с ноября 2019 года по февраль 2020-го он каждый месяц представлял в аппарат МГД документы о солидных премиях для своей помощницы – от 350 до 650 тысяч рублей.Такую щедрость парламентарий объяснял тем, что она выполняет задания особой важности и сложности. После документального оформления Шереметьев забирал премии себе, отмечает РИА Новости.Как сообщает телеграм-канал "Подслушано в Мосгордуме", Шереметьев заставлял помощницу снимать полученные ей деньги прямо в здании МГД. "Сумма первого транша превысила 890 тысяч рублей. Эта схема обналичивания успешно работала у Шереметьева почти год", – ТГ-канал.Если вся информация подтвердится, то получается, что коммунист заставлял помощницу выполнять для него преступные действия. "Подслушано в Мосгордуме" отмечает, что за 2019 год Олегом Шереметьевым был указан доход в размере около 238 тысяч рублей, зато только в рамках "серых" схем он получил более полутора миллиона рублей.Что касается политической деятельности Шереметьева, то создается впечатление, что коммунист на одной волнес Алексеем Навальным. Чего стоит хотя бы участие в "умном голосовании".Кандидатов из этого списка Навальный и его компания пытались представить как честнейших людей в противовес окопавшихся в партии власти "жуликов и воров". На деле оказывается, что те, кого Навальный протащил в Мосгордуму, при малейшей возможности используют свое положение для личного обогащения.Сейчас решается вопрос о задержании Олега Шереметьева и избрании ему меры пресечения. Видимо, это не последний подобный случай. Наверняка о тянущих на уголовную статью подвигах "птенцов гнезда Навального" мы услышим еще не раз.