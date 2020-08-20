Люди услышаны. После серии одиночных пикетов у Белого дома, коммунаровских дольщиков пригласили на встречу с губернатором. Напомним, владимирцы с 2018 года не могут въехать в свои квартиры

Люди услышаны. После серии одиночных пикетов у Белого дома, коммунаровских дольщиков пригласили на встречу с губернатором. Напомним, владимирцы с 2018 года не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на Центральной построили с нарушением этажности. В доме №19 на 2 этажа больше положенного. Люди купили квартиры, а въехать в них не могут.