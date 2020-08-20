На фоне непрекращающихся протестов и забастовок в Белоруссии глава государства обратился за помощью к России. Некоторые СМИ и очевидцы на днях утверждали, будто уже видели, как в страну направляются грузовики Росгвардии без опознавательных знаков.
На фоне непрекращающихся протестов и забастовок в Белоруссии глава государства обратился за помощью к России. Некоторые СМИ и очевидцы на днях утверждали, будто уже видели, как в страну направляются грузовики Росгвардии без опознавательных знаков.
Эксперты также считают, что президент Белоруссии отнюдь не боится вторжения западных стран. Александр Лукашенко, вероятно, планирует при помощи российских силовиков как можно быстрее разобраться с протестующими радикальным способом.
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, считает, что больше всего Лукашенко обеспокоен забастовками рабочих, которые требуют не повышения зарплат или бесплатных квартир, а свободных выборов, прекращения насилия на митингах, и, главное, – отставки президента.
Романчук уверен, что получив помощь от президента России Владимира Путина, Александр Лукашенко снова начнет применять в отношении демонстрантов силу, как делал это в первые дни после протестов. Эксперт обратил внимание, что белорусский лидер уже совсем забыл об антироссийской риторике, которую он использовал в последнее время, в том числе – во время предвыборной кампании.
"Несмотря на то, что Лукашенко всю президентскую кампанию говорил о российской угрозе, оскорблял и унижал Кремль и российский истеблишмент своими действиями, но когда запахло жаренным – прибежал", – напомнил эксперт.
Ярослав Романчук подчеркнул, что в обмен на помощь Россия может потребовать скорейшего подписания дорожной карты и реализации соглашений в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В результате государство может потерять суверенитет в его нынешнем виде.