На фоне непрекращающихся протестов и забастовок в Белоруссии глава государства обратился за помощью к России. Некоторые СМИ и очевидцы на днях утверждали, будто уже видели, как в страну направляются грузовики Росгвардии без опознавательных знаков.

На фоне непрекращающихся протестов и забастовок в Белоруссии глава государства обратился за помощью к России. Некоторые СМИ и очевидцы на днях утверждали, будто уже видели, как в страну направляются грузовики Росгвардии без опознавательных знаков.Эксперты также считают, что президент Белоруссии отнюдь не боится вторжения западных стран. Александр Лукашенко, вероятно, планирует при помощи российских силовиков как можно быстрее разобраться с протестующими радикальным способом.Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, считает, что больше всего Лукашенко обеспокоен забастовками рабочих, которые требуют не повышения зарплат или бесплатных квартир, а свободных выборов, прекращения насилия на митингах, и, главное, – отставки президента.Романчук уверен, что получив помощь от президента России Владимира Путина, Александр Лукашенко снова начнет применять в отношении демонстрантов силу, как делал это в первые дни после протестов. Эксперт обратил внимание, что белорусский лидер уже совсем забыл об антироссийской риторике, которую он использовал в последнее время, в том числе – во время предвыборной кампании."Несмотря на то, что Лукашенко всю президентскую кампанию говорил о российской угрозе, оскорблял и унижал Кремль и российский истеблишмент своими действиями, но когда запахло жаренным – прибежал", – напомнил эксперт.Ярослав Романчук подчеркнул, что в обмен на помощь Россия может потребовать скорейшего подписания дорожной карты и реализации соглашений в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В результате государство может потерять суверенитет в его нынешнем виде.