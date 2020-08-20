Специалист Роскачества по цифровой экспертизе Антон Куканов рассказал, как отличить звонок от мошенников от других поступающих вызовов. Эксперт рекомендует, в первую очередь – обратить ..

Специалист Роскачества по цифровой экспертизе Антон Куканов рассказал, как отличить звонок от мошенников от других поступающих вызовов. Эксперт рекомендует, в первую очередь – обратить внимание на номер телефона звонящего.Куканов посоветовал вообще не отвечать на звонки с неизвестного номера. Он отметил, что обычно злоумышленники используют номера, начинающиеся с 8-809. Чтобы понять, кому принадлежит номер, эксперт рекомендует использовать мобильные приложения-определители номеров. В них содержится база с номерами мошенников, которые имеют соответствующую пометку, передает "".