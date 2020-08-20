Варианты господдержки в период реконструкции на "Кольчугинском Электрокабеле" обсудили председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв и руководство завода.

Варианты господдержки в период реконструкции на "Кольчугинском Электрокабеле" обсудили председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв и руководство завода.Напомним, предприятие ведёт свою историю с 1939 года. И сегодня занимает в России лидирующую позицию в своём сегменте. Продукция завода востребована во многих Отраслях экономики. Кольчугинский кабель проложен на таких ответственных объектах, как нефтепровОд "Восточная Сибирь-Тихий океан", Московский и Санкт-Петербужский метрополитены. Здесь трудятся около двух тысяч человек. И в ближайшее время рабочих мест станет ещё больше. Последние несколько лет на предприятии идёт масштабная реконструкция. Только в этом году в модернизацию вложено около 250 миллионов рублей. А впереди - ещё бОльшие перемены. Здесь появится новое производство стоимостью почти 3 миллиарда рублей.Евгений Суходоев, директор завода "Электрокабель":Буквально вот сегодня начали конструировать металлоконструкции для новой наклонной линии - это большие инвестиции сотни миллионов рублей. При этом у нас очень большая инвестиция в этом году и следующем - это переезд завода с Екатеринбурга. Сейчас реконструируем новый цех, где будет расположено примерно 150-200 человек.))