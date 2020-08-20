Один из адресов - двор дома 129Б по улице Лакина.

Депутат Государственной Думы Игорь Игошин посетил объекты во Владимире, приведенные в порядок в рамках партийного проекта «Городская среда». Один из адресов - двор дома 129Б по улице Лакина .Татьяна Урвачёва, жительница дома 129Б по улице Лакина- В 2012 году уже дороги не было. Дом существует с 80-го года. Ему в этом году было 40 лет – маленький, но юбилей. В 2012 году была открыта программа, но благополучно была закрыта. В 2016 году она вновь была открыта. И на протяжении 4 лет мы добивались, чтобы нас в эту программу включили.Татьяна Урвачева в числе других жителей во главе с активистом Александром Степановым несколько месяцев назад обратились к депутату с просьбой включить двор в число участников проекта «Городская среда». Это удалось сделать и изыскать около 2 миллионов рублей на ремонт территории.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы РФ- Их несправедливо исключили на стадии первичного отбора. Другие дворы с меньшими требованиями были включены. Была сделана ошибка. Люди смогли до приемной председателя Партии «Единая Россия», смогли добиться, чтобы их услышали. В том числе, включили эмоции, когда нужно, но конструктивно, цивилизованно. Обеспечили софинансирование, но самое главное обеспечили контроль.