Одиночные пикеты обманутых дольщиков ,которые длились две недели, возымели действие. В белом доме прошло совещание , на котором руководство области встретилось с владельцами квартир многострадального дома в микрорайоне Коммунар во Владимире.
Одиночные пикеты обманутых дольщиков ,которые длились две недели, возымели действие. В белом доме прошло совещание , на котором руководство области встретилось с владельцами квартир многострадального дома в микрорайоне Коммунар во Владимире.
Василий Анисимов, обманутый дольщик:
- У меня вопрос в чем ? В ноябре
2016 года дом поставили на консервацию, а продажи продолжались, и регистрация долевого участия в Кадастровой палате продолжалась , как так могло получиться , что
продажи продолжались в законсервированном объекте?
Но
главный вопрос , когда
можно будет въехать в квартиры. Напомним, более ста человек уже четыре
года остаются без жилья из-за того, что дом не введен в эксплуатацию. Причина - превышение этажности в охранной зоне Владимира. Застройщику (кстати,
его представитель на совещание не явился) было предложено снести два этажа. Но эта идея малоосуществима - это признают и чиновники, и дольщики. Другое предложение -
снести весь дом , а людям компенсировать затраты
с помощью фонда защиты прав дольщиков.
И третье , самое оптимальное, по мнению обманутых людей,
изменить
границы охранной зоны.
Все эти варианты требуют изучения и согласования на федеральном уровне. Поэтому вопрос о новоселье остается открытым.