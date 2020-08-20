Во Владимирской области лабораторно подтверждено 23 новых случая заболевания Covid-19

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 19 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 23 новых случая заболевания Covid-19. Из них по 4 – в Гусь-Хрустальном и Муроме, по 3 – в Вязниках, Коврове и Меленках, по 2 – во Владимире, Гороховце и Красной Горбатке.Всего в области зарегистрировано 6017 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 1017 – во Владимире, 854 – в Гусь-Хрустальном, 679 – в Петушках, 561 – в Муроме, 524 – в Коврове, 459 – в Александрове, 311 – в Собинке, 303 – в Вязниках, 293 – в Юрьеве-Польском, 212 – в Кольчугино, 160 – в Судогде, 139 – в Киржаче, 161 – в Меленках, 105 – в Суздале, 80 – в Камешково, 63 – в Радужном, 51 – в Красной Горбатке, 45 – в Гороховце.5304 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 18 августа – 13 человек.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 18 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 370; больных с признаками внебольничной пневмонии – 24. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 34 пациента с ОРВИ и 393 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.