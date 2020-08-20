Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Меленковский районный суд Владимирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей.В суде установили, что злоумышленники являлись учредителем и генеральным директором ООО «ДП «ЛеРус Меленки».Данным обществом заключен договор строительного подряда с коммерческой организацией, во исполнение которого в 2014 году за счет собственный средств подрядчика построен многоквартирный дом в городе Меленки.При этом ООО «ДП «ЛеРус Меленки» надлежало оплатить выполненные строительные работы. Однако руководители данного общества решили уклониться от взятых на себя обязательств и совершить действия, влекущие банкротство возглавляемой ими организации.С этой целью подсудимые с 10 декабря 2014 года по 10 апреля 2015 года обеспечили неправомерный вывод свободных денежных средств общества, передав их по фиктивному договору займа третьим лицам.Указанные действия злоумышленников повлекли банкротство ООО «ДП «ЛеРус Меленки» и причинили организации – подрядчику крупный ущерб в виде упущенной выгоды на сумму более 34 млн рублей, поскольку выполненные строительные работы не были оплачены.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил фигурантов уголовного дела к 2 годам и 2 годам и 6 месяцами лишения свободы соответственно со штрафами в размере 100 тыс. рублей каждому.Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.Подсудимые взяты под стражу в зале суда.