Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда женщина выбирала лекарства, тайно похитил сумку, которую она положила рядом...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в краже у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что в аптеке на Проспекте Вернадского пропала ее сумка, в которой находились документы, банковские карты, личные вещи. Пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на улице 26-ти Бакинских комиссаров задержали подозреваемого – 58-летнего мужчину. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилая женщина выбирала лекарства, тайно похитил сумку, которую она положила рядом.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93