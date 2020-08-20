Специалисты сервиса по поиску работы и кадров Superjob провели исследование, в ходе которого выяснили, какие вопросы работодатели чаще всего задают соискателям на вакансии. Выяснилось, что ..

Специалисты сервиса по поиску работы и кадров Superjob провели исследование, в ходе которого выяснили, какие вопросы работодатели чаще всего задают соискателям на вакансии. Выяснилось, что больше всего нанимателям сотрудников интересен их опыт работы, передаетЭтот вопрос задавали 14% опрошенных. Также вызывают интерес причины увольнения с предыдущей работы, а также личных достижениях, которые задают 6% работодателей. У соискателей также часто спрашивают об их ожиданиях от работы, мечтах, планах и целях, сообщает .