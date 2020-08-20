Специалисты сервиса по поиску работы Работа.ру составили список самых высокооплачиваемых вакансий, которые предполагают работу из дома. Сотрудники могут получать более 100 тысяч рублей в ..

Специалисты сервиса по поиску работы "Работа.ру" составили список самых высокооплачиваемых вакансий, которые предполагают работу из дома. Сотрудники могут получать более 100 тысяч рублей в месяц.На первом месте – ответственный за создание публикаций типа stories в социальных сетях. Вакансия размещена компанией-производителем гаджетов. Работодатель предлагает зарплату от 250 тысяч рублей в месяц, сообщаетСеребро досталось инженеру автоматизированного тестирования, который может рассчитывать на 175 тысяч рублей. А замыкает тройку лидеров специалист по подбору кадров. За его труд готовы платить от 150 тысяч рублей, передает .