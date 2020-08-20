Одиночные пикеты обманутых дольщиков ,которые длились две недели, возымели действие. В белом доме прошло совещание , на котором руководство области встретилось с владельцами квартир многострадального дома в микрорайоне Коммунар во Владимире.

Одиночные пикеты обманутых дольщиков ,которые длились две недели, возымели действие. В белом доме прошло совещание , на котором руководство области встретилось с владельцами квартир многострадального дома в микрорайоне Коммунар во Владимире.Василий Анисимов, обманутый дольщик:- У меня вопрос в чем ? В ноябре2016 года дом поставили на консервацию, а продажи продолжались, и регистрация долевого участия в Кадастровой палате продолжалась , как так могло получиться , чтопродажи продолжались в законсервированном объекте?Ноглавный вопрос , когдаможно будет въехать в квартиры. Напомним, более ста человек уже четырегода остаются без жилья из-за того, что дом не введен в эксплуатацию. Причина - превышение этажности в охранной зоне Владимира. Застройщику (кстати,его представитель на совещание не явился) было предложено снести два этажа. Но эта идея малоосуществима - это признают и чиновники, и дольщики. Другое предложение -снести весь дом , а людям компенсировать затратыс помощью фонда защиты прав дольщиков.И третье , самое оптимальное, по мнению обманутых людей,изменитьграницы охранной зоны.Все эти варианты требуют изучения и согласования на федеральном уровне. Поэтому вопрос о новоселье остается открытым.