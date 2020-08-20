Зажгли Козлов вал в поддержку жителей Белоруссии. В соцсетях появились кадры с огнем на историческом валу. Неизвестные развернули полотнище белого цвета со словом «Русь»,

Зажгли Козлов вал в поддержку жителей Белоруссии. В соцсетях появились кадры с огнем на историческом валу. Неизвестные развернули полотнище белого цвета со словом «Русь», зажгли фаеры и, как сообщают очевидцы акции, скандировали «Жыве Беларусь». Яркий огонь в самом центре города, рядом с Золотыми воротами перепугал владимирцев. Кто-то позвонил в МЧС. По всей видимости, акция заняла у организаторов немного времени.