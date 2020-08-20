Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением 22 августа 2020 года в городе Москве спортивного мероприятия с 21.30 часов до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по Фрунзенской набережной от Крымского проезда до улицы Хамовнический вал, Лужнецкой набережной и улице Лужники.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81