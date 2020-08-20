Рабочие отмыли от последствий непогоды и уличной пыли 22-метровую белокаменную стелу, трёхметровые бронзовые фигуры и подножие, убрали мусор и надписи.

Сегодня сотрудники МКУ «Благоустройство» провели генеральную уборку памятника в честь 850-летия города Владимира на Соборной площади. Муниципальное предприятие в течение всего года поддерживает порядок на территории городских общественных пространств, в том числе — памятников и садовых фигур, парковой мебели, цветников и газонов. Кроме того, памятникам, расположенным на площадях и в скверах Владимира, ежегодно устраивают большую уборку. Как правило, эти работы выполняются по завершении осенне-зимнего сезона. Но в октябре этого года исполняется 60 лет со дня торжественного открытия монумента на Соборной площади, и поэтому накануне юбилейной даты было решено провести дополнительные работы по приведению памятника в порядок.Рабочие отмыли от последствий непогоды и уличной пыли 22-метровую белокаменную стелу, трёхметровые бронзовые фигуры и подножие, убрали мусор и надписи, которые, к сожалению, оставляют после себя некоторые горожане и туристы.Напомним, монумент был заложен 23 августа 1958 года для увековечивания 850-летия со дня основания города Владимира (в то время считалось, что наш город был основан в 1108 году) и торжественно открыт 30 октября 1960 года. Это белокаменная 22-метровая стела, у подножия которой размещены три трёхметровые бронзовые фигуры работы скульптора Дмитрия Рябичева. Они символизируют прошлое и настоящее города: древнерусские воин с мечом и зодчий с капителью колонны на коленях, а также современный рабочий с моделью трактора в руках. Над бронзовыми фигурами высечены барельефы, иллюстрирующие важные страницы истории города и его героев.Памятник 850-летию Владимира, по оценкам специалистов, имеет яркие художественные характеристики социалистического реализма 1950-х годов и является интересным примером решения городского монумента. Он стал излюбленным местом для фотографирования владимирцев и гостей города.