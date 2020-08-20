В парке "Добросельский" во Владимире завершается первый этап реновации. Меньше, чем через три недели жители смогут оценить построенные объекты.

В парке "Добросельский" во Владимире завершается первый этап реновации. Меньше, чем через три недели жители смогут оценить построенные объекты.Лариса Пышонина, заместитель председателя народных депутатов, врио главы города Владимира:- Именно жители Фрунзенского района набрали самое большое количество голосов за реновацию парка "Добросельский". Потому что парк "Добросельский" единственное место, где жители Фрунзенского района могут отдохнуть и организовать свой досуг. Я думаю, что наконец-то сбылась мечта всех жителей Доброго. // Самое главное, чтобы реновация нашего парка не превратилась в долгострой.Мария Щегловская, жительница Фрунзенского района, общественный деятель:- Мы с таким рвением и, можно сказать, остервенением взялись за это. Мы где-то, наверное, за месяц быстро все это собрали. Это делала не я одна, делали девочки-активистки молодые. Вот Роман сейчас то же самое. Нам не все равно, понимаете? Где мы живем и как живем. Хочется, чтобы после нас и детям что-то осталось.