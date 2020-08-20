90 процентов работ первого этапа реновации парка «Добросельский» выполнены. Этот детский городок станет центром притяжения юных посетителей парка «Добросельский». Подрядчик заверяет, что

90 процентов работ первого этапа реновации парка «Добросельский» выполнены. Этот детский городок станет центром притяжения юных посетителей парка «Добросельский». Подрядчик заверяет, что ее строительство закончат в течение ближайших 10 дней. Всего же в парке 3 таких площадки, общей площадью 2 000 квадратных метров. И вместе они сложатся в самый большой игровой комплекс для детей в