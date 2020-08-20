Злоумышленники изготовили подложное свидетельство о браке и подали его для оформления наследства...

Оперуполномоченными отделения уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в покушении на мошенничество с квартирой.В ОМВД России по району Ростокино г. Москвы обратился сотрудник одной из столичных нотариальных организаций. Он сообщил, что жительница столицы пожелала оформить наследство после смерти мужа. К заявлению она приложила необходимые документы, но они вызвали у нотариуса сомнения в подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летняя приезжая из ближнего зарубежья и ранее судимый 38-летний житель столицы.Установлено, что женщина, вступив в сговор с одним из своих знакомых, решила получить квартиру в проезде Шокальского стоимостью более одного миллиона рублей. Злоумышленники знали, что собственник недвижимости скончался, и она на тот момент никому не принадлежала. Злоумышленники изготовили подложное свидетельство о браке, и подали его для оформления наследства.По данному факту следствия ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьей 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29