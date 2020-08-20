Злоумышленник знал, где хранится ключ от квартиры потерпевшего. Воспользовавшись им, он проник в жилое помещение и похитил денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемого в краже денежных средств из квартиры.В территориальный отдел полиции обратился 43-летний мужчина. Заявитель сообщил, что из его квартиры на улице Подольских Курсантов пропали денежные средства в размере 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Инициативной улице задержали подозреваемого – 23-летнего знакомого заявителя, приезжего из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник знал, где хранится ключ от квартиры потерпевшего. Воспользовавшись им, подозреваемый проник в жилое помещение и похитил денежные средства, после чего скрылся.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22