Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пока удалось подавить оппозицию. Но ситуация в стране может в любой момент взорваться, уверен политический аналитик Александр Класковский.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пока удалось подавить оппозицию. Но ситуация в стране может в любой момент взорваться, уверен политический аналитик Александр Класковский.Эксперт обратил внимание, что поведение главы Белоруссии сильно изменилось за последние дни. Если 17 августа на выступлении перед рабочими Александр Лукашенко выглядел растерянно и не знал, как ответить на их крики "Уходи!", то уже 19 августа на заседании Совета безопасности он показал себя как решительный лидер, который готов разобраться со всеми протестующими.Во время совещания президент дал чиновникам ряд жестких распоряжений. В частности, Лукашенко велел МВД не допускать массовых беспорядков в стране, особенно в Минске. Политик не собирается уходить и не будет искать компромисс с оппозицией, заявил Класковский. Белорусский лидер настроен на подавление всех несогласных с режимом, даже если их миллионы.По словам политолога, Лукашенко воспользовался тем, что у оппозиционеров нет четкого плана и стратегии. Координационный совет, созданный для обеспечения мирной передачи власти, бездействует. Президент смог предотвратить общенациональную забастовку. С каждым днем все меньше и меньше рабочих участвуют в стачках.14 Авг 2020 в 4:33 PDTТем не менее окончательно подавить массовые беспорядки не удастся. Как отметил Класковский в беседе с UDF.by, ситуация в Белоруссии может перейти в фазу "долго тлеющего конфликта" между властью и оппозицией. "И в любой момент может рвануть", – выразил мнение эксперт.