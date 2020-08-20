Вечером 19 августа в центре Владимира неизвестные развели большой костер, подпалив большой самодельный плакат.

Вчера около девяти вечера на Козловом валу заполыхал огонь.Огромный костер, который хорошо просмтаривался с разных точек, вызвал предсказуемую реакцию. Самые любопытные владимирцы побежали к пожарищу, кто-то испугался, кто-то уже достал телефон, и через несколько минут соцсети пестрели и видео странного события. На Козловом валу быстро догорал белый плакат, и было не разобрать, что на нем написано. Просматривалось только слово "Русь". Рядом неизвестные жгли фаеры и что-то кричали.По одной из первых версий, банер смастерили и подожгли активисты в поддержку протестующих в Белорусии. Кто-то даже поддержал митингующих, крикнув несколько раз «Жыве Беларусь». Но в прес-службе УМЧС по Владимирской области считают, акцию организовали болельщики московского футбольного клуба «Родина». Информация пока не подтверждена. Как сообщила пресс-служба УМЧС по Владимирской области, ни Козлов вал, ни люди не пострадали от огня.