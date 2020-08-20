Сотрудники МЧС ликвидировали горение двух дачных домов и отстояли от пожара третий дом в деревне Ветчи Петушинского района.

Сотрудники МЧС ликвидировали горение двух дачных домов и отстояли от пожара третий дом в деревне Ветчи Петушинского района.20 августа в 08.12 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дачных домов по адресу Петушинский район, деревня Ветчи, ул. Зелёная.По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит горение двух дачных домов. Существовала угроза распространения на соседние дома. Сотрудниками МЧС России предприняты меры по защите третьего дома от огня и тушению открытого горения.Пожар был ликвидирован на площади 244 кв.м. Третий дачный дом сотрудникам МЧС России удалось отстоять, он был лишь частично повреждён, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.В настоящее время дознаватели устанавливают причины произошедшего. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.Напомним, утром "Вести"К ликвидации последствий пожара привлекались 9 единиц техники и 31 человек личного состава.