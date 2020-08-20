Подходит к концу первый этап проекта, осталось выполнить всего 10% всего объема работ.

Пресс-служба мэрии сообщила, что подходит к завершению первый этап реконструкции парка «Добросельский». Об этом рассказал начальник управления городскими проектами Антон Аручиди.Первая очередь парка на востоке Владимира завершена на 85-90%. Строители заканчивают детскую площадку, систему уличного освещения, физкультурно-оздоровительный центр. Уже смонтированы системы водоснабжения, канализационные и ливневые сети. Почти в полном порядке клумбы, прогулочные аллеи, туалеты, часть велосипедной дорожки, цветочные клумбы, даже готовы навесы и урны.Центральные объекты первого этапа - большая детская площадка с игровой зоной площадью 2 тыс кв.м. и дог-парк. Они тоже почти завершены.Реконструкция будет продолжаться в 2021 и 2022 годы. На втором и третьем этапе сделают пешеходную и велосипедную инфраструктуру, построят памп-треки и скейт-площадку, амфитеатр, дополнительные детские площадки, площадку под аттракционы и фуд-корт. Местные жители беспокоились, что строители срубят много старых деревьев, но они постарались сохранить зеленый наряд парка и даже поменяли ради этого планы ряда объектов.