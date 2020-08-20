Мехмет Боздаг сообщил, что во второй части теленовеллы
появятся новые герои. По словам продюсера, к сериалу Основание: Осман присоединится легенда турецкого кино.
Мехмет Боздаг сообщил, что во второй части теленовеллы
появятся новые герои. По словам продюсера, к сериалу "Основание: Осман" присоединится легенда турецкого кино.
Создатели картины пригласили к участию в съемках 82-летнего Джунейта
Аркына. Пожилой артист много лет не появлялся на экранах, однако для сериала "Основание:
Осман" решил сделать исключение.
Мехмет Боздаг уверен, что персонаж Джунейта Аркына добавит истории новых красок. Продюсер
подчеркнул, что снимать вместе пожилую знаменитость и исполнителя роли Осман
Бея Бурака Озчивита – это самый смелый его эксперимент.
Отметим, что Джунейт Аркын
известен во всем мире. На счету у него более 310 киноработ. Самые яркие картины – исторические ленты о зарождении Османской империи. Пожилая
знаменитость является мастером боевых искусств и имеет образование медика. Некоторое
время Джунейт даже вел колонку в газете, где говорил о вопросах здравоохранения.
9 Авг 2020 в 3:57 PDT
Сериал "Основание: Осман" имеет очень высокие рейтинги.
Создатели планируют показывать второй сезон ленты в прайм-тайм.
Дата премьеры новой части картины пока не обнародована. Центрального персонажа в теленовелле
играет популярный артист Бурак Озчивит. Продюсеры уверены, что успех сериала зиждется именно на таланте актера.