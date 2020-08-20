По мнению психолога Натали Соболевой, Александр Лукашенко обладает невероятным обаянием и магнетизмом, но сейчас политик попал в ловушку своей силы. Он начал пользоваться ею бездумно.

По мнению , Александр Лукашенко обладает невероятным обаянием и магнетизмом, но сейчас политик попал в ловушку своей силы. Он начал пользоваться ею бездумно.В ближайшем будущем Александру Лукашенко, который сравнил протестующих с овцами, воздастся за деяния. На самом деле президент Белоруссии сам не понимает, что творит. Политика направляла по верному пути духовная мудрость, но испытание "медными трубами" оказалось для него непосильным, считает Соболева.Все данные Лукашенко указывали на его огромный потенциал. Психолог не сомневается, что Александр Григорьевич мог бы стать ярким государственным деятелем, который умеет распознавать свои тайные страхи и недостатки, предоставлять окружающим свободу действий без навязывания своего мнения. Но у политика не вышло.Эксперт заметила, что в каждом высказывании президента Белоруссии "сквозят" страх и мнительность. Это хорошо прослеживается в его заявлении: "Торжество испортили иностранцы, которые прибыли в страну и устроили провокации". Однако он, будучи грамотным политиком, не имел права поддаваться эмоциям.14 Авг 2020 в 4:33 PDTЛукашенко сбили с пути сомнения и страхи, подчеркнула Соболева. Президент мог добиться всего, чего только пожелал бы. Ему была уготована совсем другая жизнь."В этих выборах Александр Григорьевич проявил нетерпимость и раздражительность. Не справился с эмоциональным накалом. Именно об этом и говорит его исчезновение на несколько дней. На самом деле впечатлить окружающих он мог только надежностью, бескорыстием и честностью, но никак не перепадами настроения или замкнутостью", – заключила Натали.Психолог считает, что Лукашенко упустил все невероятные возможности, которыми обладал. Он не сможет вернуть доверие граждан страны.