В среду в Прокопьевске произошла трагедия. 14-летний подросток погиб от удара молнии. Кроме того, пострадал еще один ребенок, находившийся рядом с жертвой стихии. Тело мальчика нашли на ..

В среду в Прокопьевске произошла трагедия. 14-летний подросток погиб от удара молнии. Кроме того, пострадал еще один ребенок, находившийся рядом с жертвой стихии.Тело мальчика нашли на улице Международная. Врачам оставалось лишь констатировать смерть. Второй подросток в настоящее время находится в больнице с серьезными травмами, за его здоровьем наблюдают медики, сообщает