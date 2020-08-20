Обе школьницы находятся в крайне тяжелом состоянии, одну из девочек экстренно перевезли в областную больницу.

Обе школьницы находятся в крайне тяжелом состоянии, одну из девочек экстренно перевезли в областную больницу.Как удалось выяснить порталу , с материалами по ДТП работают следователи межмуниципального отдела МВД России "Муромский". По словам его источника в полиции, сейчас решается вопрос с возбуждением уголовного дела в отношении 34-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21910, который совершил наезд.По предварительной информации, следов алкоголя в крови водителя не обнаружено.Напомним, что Как выяснилось, девочки-подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 34-летний водитель "Лады Гранты" не успел среагировать вовремя. С многочисленными переломами и травмами головы школьниц госпитализировали .Как выяснилось, девочки-подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 34-летний водитель "Лады Гранты" не успел среагировать вовремя. С многочисленными переломами и травмами головы школьниц госпитализировали .