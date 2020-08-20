Против недавно созданного Координационного совета белорусской оппозиции уже возбудили уголовное дело. Член президиума Максим Знак прокомментировал действия властей.

Против недавно созданного Координационного совета белорусской оппозиции уже возбудили уголовное дело. Член президиума Максим Знак прокомментировал действия властей.В четверг, 20 августа, Генеральная прокуратура сообщила о возбужденном уголовном деле против Координационного совета оппозиции по статье 361 УК РБ, согласно которой предусмотрено наказание за призывы к подрывающим национальную безопасность республики действиям.Максим Знак и другие члены совета понимают, что теперь у действующей власти появилось огромное количество возможностей для осложнения работы оппозиции. Он не исключает будущих репрессий и проведения обысков.Вместе с тем Знак отметил, что Координационный совет не угрожает нацбезопасности страны. Ни в одном документе органа нет того, что попадало бы под вышеупомянутую статью. По словам члена президиума совета, их работа направлена на выражение гражданской позиции, что не является преступлением.17 Авг 2020 в 1:39 PDTНапомним, Координационный совет белорусской оппозиции был создан 18 августа 2020 года с целью организации процесса мирной передачи власти и сохранения суверенитета страны.Помимо юриста Михаила Знака, в президиум вошли нобелевский лауреат по литературеСветлана Алексиевич, бывший министр культуры Павел Латушко, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.