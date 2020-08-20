Под Покровом снова мусоровозы с московскими номерами. А водители некоторых из них еще и пытаются откупиться от полицейских за несанкционированный ввоз мусора взяткой. История произошла в

Под Покровом снова мусоровозы с московскими номерами. А водители некоторых из них еще и пытаются откупиться от полицейских за несанкционированный ввоз мусора взяткой. История произошла в ночь с 17 на 18 августа около деревни Марочково. Жители Покрова пожаловались на столичные мусоровозы в правоохранительные органы. В полиции было зафиксировано сразу несколько обращений от местных. Сотрудники МВД выехали на место, там следственно-оперативная