Ученые доказали, что музыка способна облегчить состояние больных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такой вывод они сделали на ..

Ученые доказали, что музыка способна облегчить состояние больных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такой вывод они сделали на основе результатов эксперименты.В рамках исследования специалисты наблюдали за состоянием более 800 человек в возрасте около 58 лет, подключенных к ИВЛ и испытывавших стресс. Им предложили в течение получаса послушать музыку. В итоге это помогло им успокоиться и нормализовать дыхание, а также снизить артериальное давление, передает