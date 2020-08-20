Политическая обстановка в Белоруссии обостряется с каждым днем. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, передает . Глава ведомства ..

Политическая обстановка в Белоруссии обостряется с каждым днем. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, передает .Глава ведомства Александр Конюк сообщил, что действия политика Светланы Тихановской направлены на то, чтобы захватить власть и покуситься на национальную безопасность, пишет . Стоит отметить, что в соответствии с законодательством Белоруссии по данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.