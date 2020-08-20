Согласно справке об исследовании, изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта и хранении психотропного вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Зоологической улице задержали 22-летнего приезжего молодого человека, который может быть причастен к хранению и распространению запрещенных веществ.При личном досмотре в одежде задержанного полицейские обнаружили и изъяли 7 свертков с неизвестным порошкообразным веществом внутри. Согласно справке об исследовании, часть изъятого содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, массой около 5 граммов. Остальные свертки направлены на исследование.Также у одного из домов на улице Красина сотрудниками полиции обнаружен тайник с закладкой, который успел сделать подозреваемый. Экспертизой установлено, что в изъятом пакете также содержится психотропное вещество – амфетамин, массой около 2 граммов.Далее сотрудники полиции по адресу временного проживания задержанного провели обыск, в результате которого обнаружили и изъяли два конверта и пакет с порошкообразным веществом внутри. Согласно справке об исследовании в одном из конвертов находится пакет с амфетамином, массой более 65 граммов. Остальное вещество направленно на исследование. Со слов злоумышленника, данное психотропное вещество он хранил при себе для личного употребления.По данным фактам следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60