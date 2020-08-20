Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V безопасна. Его заявление распространило посольство России в Пекине. Наньшань ..

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник V" безопасна. Его заявление распространило посольство России в Пекине.Наньшань надеется, что клинические тестирования препарата пройдут успешно. Кроме того, он поздравил Россию с регистрацией вакцины, передает