Обвиняемая похитила у пожилой женщины 30 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летней жительницы города Коврова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Предварительным следствием установлено, что ковровчанка совершила кражу денежных средств, принадлежащих матери своего знакомого. Находясь дома у приятеля, проживающего со своей 84-летней матерью, обвиняемая узнала, где пожилая женщина хранит деньги. Воспользовавшись моментом, она похитила денежные средства пенсионерки и скрылась. Пропажу обнаружила родственница потерпевшей и обратилась в полицию.Сотрудники полиции задержали предполагаемую злоумышленницу. Она призналась и раскаялась в содеянном. В ходе следствия часть денежных средств была возвращена потерпевшей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.