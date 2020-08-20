ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 322.1 УК РФ...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 322.1 УК РФ. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского Главка совместно с представителями УФСБ России по г. Москве и Московской области.В ходе предварительного расследования установлено, что в январе 2011 года злоумышленники добились получения квот на подконтрольные организации для привлечения иностранных работников. Их клиентами являлись предприятия строительной отрасли и розничной торговли. В целях оформления фиктивных трудовых отношений этих компаний с мигрантами сообщники использовали реквизиты свыше пяти тысяч фирм-однодневок. Основная часть расчетных счетов была открыта в коммерческом банке, одним из руководителей которого ранее являлся лидер криминальной организации. Стоимость полного пакета документов, необходимого для получения одному иностранцу разрешения на работу или патента, составляла от пяти до пятнадцати тысяч рублей.В целях имитации законной деятельности соучастниками заключались договоры с организациями, уполномоченными выдавать иностранным гражданам документы, необходимые для получения разрешений на работу или патентов, в том числе с медицинскими центрами, образовательными учреждениями, страховыми компаниями. Однако услуги, предусмотренные договорами, в реальности не оказывались. В итоге, к примеру, многие мигранты впоследствии работали на предприятиях потребительского рынка без прохождения медицинского обследования.Все роли участников преступного сообщества были четко распределены. Лидеру подчинялось шесть структурных групп. Они осуществляли прием заказов на оформление документов, в том числе подложных, и последующее предоставление в подразделения ФМС России.После изменений в федеральном законодательстве сообщники скорректировали свою деятельность, обеспечивая мигрантов поддельными свидетельствами о прохождении экзамена на знание русского языка и медицинскими страховками.Всего за четыре года при помощи различных криминальных схем ими было легализовано пребывание на территории Московского региона свыше десяти тысяч иностранных граждан.В ходе предварительного следствия на причастность к совершению противоправных деяний проверено свыше ста граждан. Двадцати из них предъявлены обвинения, четверо объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении остальных выделено в отдельное производство.Для осуществления следственных действий привлекались переводчики с таджикского, узбекского, турецкого, молдавского и других языков. Кроме того, следователями проведено свыше шестидесяти обысков, назначены двадцати три экспертизы, проанализирована электронная корреспонденция, видео- и аудиозаписи.Объем материалов уголовного дела составил свыше 1500 томов, из них только обвинительное заключение заняло 364 тома.В настоящее время уголовное дело направлено в Перовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк