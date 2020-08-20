В его состав вошли выездные анестезиолого-реанимационные акушерские бригады.

В августе на базе Областного перинатального центра начал функционировать акушерский дистанционный консультативный центр. В его состав вошли выездные анестезиолого-реанимационные акушерские бригады.Цель работы структурного подразделения – оказание квалифицированной медицинской помощи беременным при преждевременных родах, проведение оперативного, динамичного контроля за состоянием здоровья женщин с осложнённым течением беременности и родов, своевременная транспортировка пациенток в перинатальный центр, а также оказание экстренной консультативной помощи учреждениям родовспоможения.В распоряжении выездной акушерской бригады – специализированный реанимобиль, с помощью которого при угрозе преждевременных родов пациенток доставляют в Областной перинатальный центр, где они получают квалифицированную помощь. В случае медицинских показаний на догоспитальном этапе применяется токолитическая терапия, которая подавляет преждевременную родовую деятельность. Медицинская помощь также оказывается недоношенным.Специализированный центр работает в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. Акушерские бригады уже совершили пять выездов в Александровский, Муромский и Кольчугинский районы – пациентки были своевременно доставлены в перинатальный центр, в одном случае медицинская помощь была оказана прямо на месте.Как сообщила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова, создание специализированного центра станет дополнительным инструментом для сохранения жизней и здоровья новорождённых.«Чем больше срок беременности, тем меньше риск развития тяжёлых осложнений у ребёнка. Каждый день, проведённый в утробе матери под наблюдением опытных врачей, даёт дополнительный шанс для выживания недоношенного малыша», – подчеркнула Надежда Туманова.