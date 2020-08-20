В отношении молодого человека, пытавшегося уклониться от административной ответственности, возбуждено уголовное дело.

17 августа текущего года в ОМВД России по Петушинскому району поступило несколько сообщений от жителей города Покров о том, что около деревни Марочково грузовики сбрасывают мусор.Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили на месте грузовой автомобиль марки «Хово» под управлением гражданина 1996 года рождения, который осуществлял несанкционированный вывоз мусора на территорию Петушинского района.Сотрудники полиции задокументировали административное правонарушение по ст. 8.2. КоАП РФ, совершенное водителем. Гражданин, желая уклониться от административной ответственности, предпринял попытку дачи взятки в размере 20 тысяч рублей сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району. Полицейский предупредил молодого человека о последствиях дачи взятки и сообщил о факте склонения к коррупционному преступлению в дежурную часть.В настоящее время СУ СК России по Владимирской области в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.Материалы по делу об административном правонарушении по ст. 8.2. КоАП РФ, собранные сотрудниками полиции, направлены в прокуратуру Петушинского района.