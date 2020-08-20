Крупный пожар в Петушинском районе. В деревни Ветчи сгорело 2 дачных дома, третий от пожара удалось отстоять. Сообщение об огне на улице Зеленой в МЧС поступило в 08:12. Спасатели оперативно

Крупный пожар в Петушинском районе. В деревни Ветчи сгорело 2 дачных дома, третий от пожара удалось отстоять. Сообщение об огне на улице Зеленой в МЧС поступило в 08:12. Спасатели оперативно выехали на место горения. Пламя по деревянным домам распространилось быстро. К моменту приезда пожарных расчетов полыхало уже 2 дома, и огонь перешел на третий. Общая