Крупный пожар в Петушинском районе. В деревни Ветчи сгорело 2 дачных дома, третий от пожара удалось отстоять. Сообщение об огне на улице Зеленой в МЧС поступило в 08:12. Спасатели оперативно
<a href="https://33live.ru/novosti/20-08-2020-v-petushinskom-rajone-sgorelo-2-dachnyx-doma-tretij-udalos-otstoyat.html" target="_blank">В Петушинском районе сгорело 2 дачных дома, третий удалось отстоять</a> - Крупный пожар в Петушинском районе. В деревни Ветчи сгорело 2 дачных дома, третий от пожара удалось отстоять. Сообщение об огне на улице Зеленой в МЧС поступило в 08:12. Спасатели оперативно
[url=https://33live.ru/novosti/20-08-2020-v-petushinskom-rajone-sgorelo-2-dachnyx-doma-tretij-udalos-otstoyat.html]В Петушинском районе сгорело 2 дачных дома, третий удалось отстоять[/url] - Крупный пожар в Петушинском районе. В деревни Ветчи сгорело 2 дачных дома, третий от пожара удалось отстоять. Сообщение об огне на улице Зеленой в МЧС поступило в 08:12. Спасатели оперативно