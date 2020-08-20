Эксперты дали неутешительный прогноз на осень из-за возможной второй волны эпидемии коронавируса в России. Цены на продукты в нашей стране могут подскочить на треть.

Эксперты дали неутешительный прогноз на осень из-за возможной второй волны эпидемии коронавируса в России. Цены на продукты в нашей стране могут подскочить на треть.По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Марии Долговой, рост тарифов ЖКХ и цен на бензин, а также падение курса рубля – основные факторы, которые скоро могут привести к скачку инфляции. Она начала набирать обороты после восстановления потребительского спроса.Эксперты считают, что в среднем продукты подорожают на 2-10%. Такой сценарий возможен, если начнется новая волна эпидемии коронавируса. При неблагоприятном развитии событийусугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут издержки торговли и возникнут проблемы с логистикой.Ранее сообщалось, что осенью в России на компьютеры и ноутбуки. Устройства станут на 10-20% дороже. Виной тому падение курса рубля. В связи с пандемией коронавируса в мире и переходом многих компаний на удаленную работу спрос на технику значительно повысился.31 Мар 2020 в 6:26 PDTКак писали "Дни.ру", за последние сутки подтверждено 4 828 случаев . С начала эпидемии зафиксировано более 937 тысяч случаев, свыше 749 тысяч пациентов вылечились, 15 989 умерли.