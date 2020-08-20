Не пропустите подробности, включайте телевизор!
Не пропустите подробности, включайте телевизор!
Снести нельзя оставить.
Перенести охранную зону или снести сам дом? - Обманутых дольщиков из Коммунара пригласили в Белый дом.
Реновация Добросельского парка .
-Новый ФОК и первая в городе площадка для выгула собак. Парк Добросельский во Владимире почти готов к открытию.
Вылетели из кубка.
-И поход за кубком России закончился, едва начавшись. Оба владимирских футбольных клуба вылетели из турнира в одной сто двадцать восьмой.